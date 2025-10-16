Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что признание гагаузов коренным народом страны станет справедливым шагом.

По его словам, в Украине насчитывается около 130 национальных сообществ, и гагаузы играют роль «важного мостика» между Украиной и тюркским миром. Сибига подчеркнул, что Киеву близок лозунг Европейского союза «единство в многообразии».

Кроме того, министр обвинил Россию в покушении на «самобытность каждого народного сообщества» Украины, заявив о необходимости защиты прав всех национальных групп.