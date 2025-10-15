Власти Турции 16 октября проведут тендер на создание сети сотовой связи пятого поколения (5G), запуск которой запланирован на 1 апреля 2026 года. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулкадир Уралоглу, передаёт Reuters.

По словам министра, в программе смогут принять участие операторы мобильной связи, обладающие лицензиями GSM и 4.5G.

После внедрения нового стандарта скорость мобильного интернета в стране увеличится в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем. «Это станет новой эрой в коммуникациях, где скорость и качество связи вырастут многократно», — отметил Уралоглу.

Ожидается, что воспользоваться 5G-сетью смогут около 85 миллионов человек. Начальная стоимость торгов по распределению частот составит 2 миллиарда 125 миллионов долларов. Министр подчеркнул, что Турция намерена строить своё цифровое будущее с опорой на местные технологии и собственное производство, стремясь к технологической независимости.