На протяжении многих лет ходят слухи о колоссальных богатствах арестованного экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева. Данные из открытых источников подтверждают лишь часть его предполагаемой собственности.

У семьи Мехтиевых — обширные виноградники в Новханы и сельскохозяйственные земли в Баку, Абшероне и Горанбое общей площадью 216 гектаров, пишет газета «Ени Мусават». Также имеется участок в Новханы площадью 155 гектаров и 50 гектаров в селе Хыналы Горанбойского района.

На территории бывшего совхоза субтропических культур в Маштаге зарегистрированы участки площадью 892 сотки на имя супруги Галины Мехтиевой и 240 соток — на имя дочери Камилы Алиевой.

Сноха Рамиза Мехдиева, Нигар Мехдиева, является соучредителем ООО «Digital Media». Компания была зарегистрирована в 2008 году, её юридический адрес: Баку, улица Теймура Алиева, 25A. ООО «Digital Media» является владельцем радиостанции «Media FM».

Квартира Камилы Алиевой по адресу ул. Истиглалият, 11 указана как юридический адрес ООО «Infonet» и ООО «Caspian Telekom».

Семье также принадлежат два жилищно-строительных кооператива («Topaz» и «Qala-R.L»), а также ООО «NLT» и ООО «Premium Store», ЖК «NLT» , «Servis», «Grand Palace», «Astoriya», ООО «Astoriya Tibb Mərkəzi» и ООО «Qrandezza».

«Astoriya Tibb Mərkəzi» с 2020 года работает под брендом «German Hospital». Торговый центр «Qrandezza» находится на улице Низами в Баку и занимает более 5000 кв. м.

Сноха Рамиза Мехдиева является основным акционером Банка BTB АО — владеет 75% акций, то есть большинство из 50 млн манатов уставного капитала банка принадлежит ей. Банк BTB АО также является учредителем «BTB Leasing» и «BTB Capital Investment Company» АО.

Издательство Şərq-Qərb построило жилой комплекс на 408 квартир в Ахмедлы. В орбите издательства — компании Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi MMC и Qlobal East West MMC.

Также упоминается возможная доля Мехтиева в торговых центрах Sədərək и Binə.

Ранее на продажу была выставлена роскошная вилла на проспекте Тбилиси в Баку за 8 млн долларов США. Эта вилла на участке 36 соток считается одной из многочисленных построек Мехдиева.

Также утверждается, что Рамиз Мехдиев владеет многочисленными виллами в Гёйчае, Шамахе, Гёйгёле и других районах.