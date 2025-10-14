Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Валтонен поздравила армянского премьера с установлением мира между Арменией и Азербайджаном, выразив уверенность, что это станет важным шагом к построению стабильного будущего и развитию регионального сотрудничества.

Во время встречи стороны обсудили процесс нормализации отношений, вопросы делимитации границ и другие темы, касающиеся региональных процессов и безопасности.