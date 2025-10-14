Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не будет сбивать российские самолеты и дроны, если они не представляют непосредственной угрозы. По его словам, НАТО придерживается «пропорционального ответа», поскольку «гораздо сильнее России» и предпочитает выводить чужие воздушные объекты из своего пространства без эскалации.

В течение последнего месяца неизвестные дроны массово нарушили воздушное пространство стран-членов Альянса. Беспилотники фиксировали над военными объектами, объектами инфраструктуры, а также гражданскими и военными аэропортами.