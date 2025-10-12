Движение ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа спустя несколько часов после заключения соглашения о прекращении огня с Израилем, сообщает Financial Times со ссылкой на местных жителей.

По их словам, боевики быстро продвигаются по территории анклава, устанавливают контрольно-пропускные пункты и разыскивают людей, которых подозревают в сотрудничестве с Израилем.

Газета отмечает, что восстановление контроля сопровождается усилением внутренней безопасности и действиями по устранению возможных оппонентов движения.