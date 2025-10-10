Министерство обороны Турции ведет переговоры с Украиной о выработке дополнительных мер для обеспечения безопасности в Черном море на фоне инцидентов с дрейфующими минами и безэкипажными катерами. Об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По их данным, в регионе продолжаются круглосуточные операции воздушной и морской разведки, направленные на обнаружение и нейтрализацию потенциальных угроз — мин, беспилотников и катеров без экипажа. Цель этих мер — «сохранение открытости морских путей и гарантия свободы судоходства», уточнил источник телеканала TRT.

В Минобороны напомнили, что 7 октября у побережья Трабзона и Артвина были замечены подозрительные объекты, предположительно представлявшие собой безэкипажные катера. По данным ведомства, они были уничтожены турецкими специалистами.

Ранее местные издания сообщали, что у берегов Трабзона обнаружили предполагаемый украинский катер со взрывчаткой на борту, опубликованы также фотографии аппарата.