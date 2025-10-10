Перед своей гибелью основатель консервативного движения Turning Point USA Чарли Кирк выражал недовольство действиями израильских доноров, обвиняя их в «шантаже» и заявляя о намерении «выйти из произраильского лагеря». Информацию об этом подтвердили его соратники после того, как американская активистка Кэндис Оуэнс обнародовала переписку Кирка.

Согласно сообщениям, подтвержденным представителем движения Turning Point Эндрю Кольветом, один из крупных доноров отказался от ежегодного взноса в размере $2 млн, поскольку Кирк не отменил участие телеведущего Такера Карлсона в декабрьской конференции AmericaFest.

В ответ Кирк написал: «Еврейские доноры ведут себя так, что подтверждают все стереотипы о них. Я не могу и не буду терпеть такое отношение. У меня не осталось другого выбора, кроме как отказаться от поддержки Израиля».

Соратник Кирка рассказал, что знал о переписке, но не публиковал ее, чтобы «не предавать доверие друга». После убийства он передал материалы властям, отметив, что хочет, «чтобы не осталось ни одного невыясненного обстоятельства».