В ночь на 9 октября российские войска нанесли удар дронами по Одесской области, в результате чего в одном из портов возник масштабный пожар. Есть пострадавшие.

По данным Одесской областной прокуратуры, атака пришлась на город Черноморск. Повреждены объекты энергетики и портовая инфраструктура, огонь перекинулся на жилые дома. Без электроснабжения остались четыре населённых пункта, ранены пять человек.

Согласно информации ГСЧС, возгорание произошло на территории порта — горели контейнеры с растительным маслом, транспорт и топливные пеллеты.