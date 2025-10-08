В рамках Петербургского международного газового форума «Газпром» и правительство Казахстана подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан.

Как сообщает пресс-служба холдинга, документ был подписан по итогам рабочей встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и первого вице-премьера Казахстана Романа Скляра.

Кроме того, стороны заключили соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. В частности, речь идёт о сотрудничестве в переработке газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, который планируется модернизировать.