Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз поблагодарил братские страны за поддержку восстановления Карабаха и Восточного Зангезура.
В соответствующей публикации главы государства в соцсети Х говорится: «Еще раз выражаю благодарность братским странам за поддержку восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку».
Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan xalqı bu qardaş dəstəyini heç vaxt unutmayacaq. pic.twitter.com/0rilyEq4lD
— İlham Əliyev (@azpresident) October 8, 2025