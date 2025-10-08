Украинские военные при помощи беспилотников смогли перерезать наземные линии связи и снабжения российских подразделений на Сумском направлении, включая доставку воды. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, несмотря на продолжающиеся наступательные действия, российским войскам не удалось продвинуться вглубь украинской территории. Отмечается, что подразделения Северной группировки, удерживающие позиции в районе Юнаковки, уже восемь дней испытывают острый дефицит воды и вынуждены собирать дождевую.

ISW также сообщает, что командование российских сил в этом районе представлено офицерами без боевого опыта. Они находятся в штабах примерно в 20 километрах от линии соприкосновения и, по имеющимся данным, отказываются эвакуировать раненых и погибших.

Кроме того, в отчёте отмечается, что российские подразделения продолжают попытки наступления на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука, однако без каких-либо успехов.

На Купянском направлении, по информации ISW, российские военные активно применяют диверсионно-разведывательные группы и используют подручные средства — канаты и надувные лодки — для переправы через реку Оскол.