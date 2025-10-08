В Нью-Йорке прошла концертная программа «Фируза: Музыкальная мозаика», посвящённая 140-летию выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Мероприятие прошло при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Концерт посетили главы постоянных представительств Азербайджана, Туркменистана, Турции и Казахстана при ООН, дипломаты и представители азербайджанской диаспоры.

На вечере выступили известная пианистка, Заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиярова, президент Общества национальной музыки и глобальной культуры, и скрипачка Карен Бентли Поллик. Они исполнили произведения таких композиторов, как Узеир Гаджибейли, Гара Гараев, Фирангиз Ализаде, Лала Джафарова, а также музыкантов из других стран: Нури Халмаммедов (Туркменистан), Дилором Амануллаева (Узбекистан), Нурлан Молдобасанов (Кыргызстан), Ария Торканбури (Иран), Фазыл Сая (Турция).

Особый интерес у зрителей вызвала казахская народная песня «Япырай».

Концерт организовало Общество национальной музыки и глобальной культуры с целью объединения различных культур посредством музыки. В ходе вечера в Нью-Йорке прозвучали многие музыкальные произведения впервые.