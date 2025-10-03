Постоянные пассажиры электрички Баку–Сумгайыт требуют увеличить количество утренних и вечерних рейсов из Сумгайыта в столицу и обратно. Об этом Minval сообщили несколько постоянных пользователей электрички.

По словам пользователей, нынешний график движения их совсем не устраивает, поскольку причиняет очень много неудобств: во-первых с точки зрения огромного интервала между поездами, а во-вторых с точки зрения плотности пассажирского потока.

Согласно графику, с 06:20 утра и до полудня из Сумгайытского железнодорожного вокзала в Баку отправляется 16 рейсов, однако практически все составы идут под завязку переполненными, потому что в направлении Хырдалана движения нет, оно временно приостановлено. Такая же давка наблюдается и в обратном направлении в вечерние часы.

«В час пик в вагонах невозможно дышать, заняты не только стоячие места, в проходах толпы людей стоят вплотную друг к другу, так что яблоку негде упасть. Иногда создаётся впечатление, что мы не в Азербайджане, а в Индии, где даже крыши вагонов поезда заполнены пассажирами, они вываливаются со всех щелей», — делятся возмущённые пассажиры.

Отмечается, что изначально электрички проектировались для перевозки сидячих пассажиров. Но сегодня эта функция полностью утратила смысл: мест не хватает даже для для стоящих. В условиях ежедневной давки поездка превращается в настоящий экстрим — особенно для пожилых людей, женщин с детьми.

Жалобы поступают не только на утренние рейсы из Сумгайыта, но и на вечерние составы из Баку в обратном направлении. Люди говорят, что возвращаться домой так же сложно.

Горожане отмечают, что электричка стала одним из самых востребованных видов транспорта благодаря своей доступности и скорости, людям не приходится простаивать часами в транспортных пробках, чтобы вернуться домой. Однако при нынешнем пассажиропотоке существующее количество рейсов не справляется с нагрузкой. Пассажиры требуют от железнодорожной администрации пересмотреть график движения, увеличить количество вагонов и рейсов в часы пик, чтобы разгрузить транспорт и вернуть людям хотя бы минимальный комфорт.