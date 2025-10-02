Украина официально прекратила дипломатические отношения с Республикой Никарагуа. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Решение принято в ответ на признание Никарагуа так называемого «суверенитета» России над временно оккупированными территориями Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областями и Крымом.

Сибига подчеркнул, что Киев рассматривает этот шаг как грубое нарушение международного права, Конституции Украины и Устава ООН. По его словам, открытие Никарагуа «почётного консульства» в оккупированном Крыму является политическим присоединением к действиям государства-агрессора и попыткой легитимизировать насильственный захват украинских земель.

Министр отметил, что подобное «признание» не имеет юридической силы и не изменит международно признанных границ Украины. Киев намерен решительно реагировать на любые попытки подорвать её суверенитет и территориальную целостность.