Принц Уильям и Кейт Миддлтон столкнулись с недовольством соседей из-за своего скорого переезда в новый дом. Как сообщает The Sun, принц и принцесса Уэльские готовятся обосноваться в Форест-Лодже — особняке в георгианском стиле неподалёку от Виндзорского Большого парка.

Однако ради безопасности членов королевской семьи часть территории сада будет закрыта для посещения. Это решение вызвало возмущение местных жителей, которые годами пользовались парком. «Мы выгуливаем здесь собак уже 20 лет, а теперь нам сказали, что доступ закрыт навсегда. Это удар под дых», — рассказал один из будущих соседей.

Жители недовольны тем, что о новых ограничениях их предупредили всего за несколько дней. Теперь им придётся искать другие места для прогулок. Перед заселением семьи участок будет оборудован системой видеонаблюдения, огорожен забором, а дом скрыт за деревьями и кустарниками.