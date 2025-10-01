Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и находящийся с официальным визитом в нашей стране президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла приняли участие в открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку.

Ильхам Алиев выступил на церемонии. Глава государства сказал:

— Сегодня очень знаменательный день в истории отношений между Италией и Азербайджаном — мы отмечаем открытие зданий Итало-Азербайджанского университета. В прошлом году на встрече с президентом Маттареллой в Риме я сообщил ему об этом и пригласил его посетить с официальным визитом Азербайджан. Рад, что господин президент принял мое приглашение и во второй раз прибыл в Азербайджан с официальным визитом. В рамках визита мы вместе отмечаем открытие этого прекрасного учебного заведения. На самом деле включение этого мероприятия в официальную программу визита президента Маттареллы свидетельствует о том, что и Италия, и Азербайджан придают большое значение сотрудничеству в данной сфере. Убежден, что будущее университета будет блестящим. Он займет достойное место не только в Азербайджане, но и в мировом масштабе, а выпускники университета внесут свой вклад в развитие Азербайджана. Уверен, что студенты, которые здесь учатся и будут учиться, окажут очень большую поддержку развитию Азербайджана в будущем. Ведь не секрет, что развитие любой страны связано с ее научным и образовательным потенциалом. Опыт развитых стран показывает, что именно знания, образование, технологии делают эти страны развитыми. В современном мире технологическое развитие определяет успех любой страны. Будучи страной, богатой природными ресурсами, Азербайджан стремился, прежде всего, направлять доходы от них в человеческий капитал. Потому что мы должны смотреть в будущее. Повторюсь, нефть, газ, природные ресурсы еще не означают долгосрочное устойчивое развитие стран, которые ими обладают. Это развитие может быть краткосрочным. Долгосрочное устойчивое развитие строится именно на уровне знаний, технологий, образования. Поэтому мы в Азербайджане, уделяя большое внимание этой сфере, за долгие годы реализовали уже много важных программ.

Практически сразу после избрания президентом я дал указание отправлять азербайджанскую молодежь в ведущие вузы мира за счет средств Азербайджана, о том, чтобы их расходы полностью покрывались государством, чтобы они хорошо учились и вернулись на Родину квалифицированными специалистами. На сегодняшний день число студентов, обучающихся в ведущих вузах мира за счет государства, исчисляется тысячами. На последующем этапе мы решили для развития системы образования в Азербайджане также уделить внимание вопросам международного сотрудничества. В Азербайджане уже действует несколько совместных университетов с зарубежными партнерами, и очередным вузом является Итало-Азербайджанский университет. Особенность этого университета в том, что — ректор Хафиз Пашаев отметил это здесь — этот университет создан совместно с пятью ведущими итальянскими вузами и Университетом АДА. Конечно, учитывая стратегические партнерские отношения между Италией и Азербайджаном, мы уверены и надеемся, что он станет одним из ведущих учебных заведений Азербайджана.

Италия уже много лет строит отношения с Азербайджаном на основе стратегического партнерства. Мы являемся стратегическими партнерами в подлинном смысле этого слова. Потому что наше сотрудничество носит стратегический характер, оно не краткосрочное, а долгосрочное. В то же время рамки нашего сотрудничества из года в год расширяются, охватывая новые направления. Сотрудничество, начавшееся с энергетики и охватившее промышленное производство, а сегодня и сферу образования, носит поистине стратегический характер.

Вчера в ходе официального визита президента Маттареллы как в официальных заявлениях, так и во время наших переговоров мы отметили, что итало-азербайджанское сотрудничество открыло путь значительному развитию, к примеру, в энергетическом секторе. Проект TAP, являющийся составной частью Южного газового коридора, стал возможен во многом благодаря личной поддержке президента Маттареллы. Если бы этот вопрос не был решен тогда, то сегодня мы бы не смогли экспортировать в Европу такие объемы природных ресурсов. От этого пострадали бы и мы, и европейское пространство. Сегодня азербайджанский газ поддерживает энергетическую безопасность восьми государств-членов Европейского Союза, и эта география расширяется. Решающую роль здесь сыграло итало-азербайджанское сотрудничество.

Азербайджан занимает второе место на итальянском рынке по поставкам газа и первое – по поставкам нефти. Уверен, что Италия станет нашим партнером номер один и в сфере образования. Во всяком случае, увиденное нами здесь и успехи уже приступившего к деятельности университета дают основание говорить это. Здесь уже обучаются сотни студентов.

Сегодня мы здесь также познакомились и с руководящим составом вуза. Здесь работает интернациональный преподавательский состав — как из Италии, так и из Азербайджана. Есть и иностранные студенты, что создает прекрасную атмосферу. Уверен, что студенты, которые учатся в этом вузе и окончат его, в будущем станут посланниками итало-азербайджанской дружбы. В любом случае, будущее обучающихся здесь азербайджанских студентов будет связано с Италией. Они ближе познакомятся с Италией, ее культурой, развитием, успехами. Здесь будет достигнуто много целей. Прежде всего, будет создан мощный кадровый потенциал для экономики Азербайджана в будущем. Будут решены вопросы совершенствования нашей системы образования. Мы присоединимся к самой современной и прогрессивной системе образования, в то же время наши дружеские отношения с Италией – одной из ведущих стран Европейского Союза – еще больше укрепятся. С учетом всех этих факторов мы вновь видим, что своевременные и продуманные шаги приводят к прекрасным результатам.

Здесь было отмечено, что инициатива создания этого университета была выдвинута всего пять лет назад. В Риме, в посольстве Азербайджана, в Культурном центре, расположенном в здании посольства, состоялся обмен документами. После этого мною было подписано распоряжение. Затем из государственного бюджета Азербайджана были выделены средства на создание этих зданий, всей инфраструктуры, и сегодня, в 2025 году, мы отмечаем открытие этих прекрасных зданий.

Это действительно замечательное событие. Это учебное заведение станет центром итало-азербайджанской дружбы. Поздравляю всех вас с этим событием. Еще раз выражаю благодарность президенту Италии за то, что он был с нами на этом мероприятии. Спасибо.