Более двух лет свыше 30 азербайджанских детей играют в футбол в испанской футбольной академии Марсет в рамках сотрудничества с ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy).

Однако после ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде академия приняла решение вернуть азербайджанских детей, пишут местные СМИ.

Причиной стали неоплаченные ASTA взносы за следующий месяц. Родителям детей в академии направлено уведомление о сложившейся ситуации.

Отмечается, что Марсет может оставить лишь несколько самых талантливых воспитанников. Окончательное решение испанский клуб примет 1 октября.

Руководитель ASTA Рафаэль Бюнятoв заявил, что до настоящего времени все расходы покрывались Аднаном Ахмедзаде. После его ареста выплаты были приостановлены.

Напомним, что летом 2023 года тренеры Марсета провели в Азербайджане отбор среди детей 2008-09 годов рождения, которые и отправились в Барселону. Футболисты должны были обучаться в течение 4-х лет. 10 октября 2023 года дети отправились в Испанию.