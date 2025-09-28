Деятельность Анналены Бербок на посту председателя Генеральной Ассамблеи ООН стала объектом насмешек и критики в самой Германии. Как пишет журнал Der Spiegel, многие жители ФРГ испытывают чувство стыда из-за её поведения и публичных выступлений.

Издание отмечает, что в соцсетях активно обсуждают ролики, где Бербок выходит из жёлтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом, что также вызвало ироничные комментарии.

На фоне этого президент США Дональд Трамп во время своего выступления в ООН раскритиковал концепцию «зелёной экономики», активно продвигаемую Бербок. Находясь в зале, бывший министр иностранных дел Германии реагировала на его слова с натянутой улыбкой.