Базирующаяся в ОАЭ компания Oilmar DMCC, занимающаяся торговлей судовым топливом и нефтепродуктами, заявила, что руководство компании начало процесс приобретения всех акций Oilmar в ответ на последние события, касающиеся ее конечного бенефициарного владельца (Аднан Ахмедзаде числился 100-процентным владельцем акций).

«В ответ на эти обстоятельства и в целях защиты интересов наших акционеров руководство компании уже начало процесс приобретения всех акций Oilmar DMCC. Процесс выкупа уже идёт полным ходом и, как ожидается, будет завершён в ближайшие несколько дней. Этот стратегический шаг направлен на обеспечение непрерывности нашей деятельности и защиту бизнеса от возможных сбоев в период расследования», — заявил генеральный директор Oilmar Юсиф Мамедов.

Он заверил акционеров компании, что эта проблема не повлияет на ее повседневную деятельность или способность предоставлять высококачественные услуги:

«Мы продолжим работать в обычном режиме, соблюдая те же стандарты честности и профессионализма».