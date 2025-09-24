Президент Азербайджана Ильхам Алиев проявляет лидерство в решении продолжительного азербайджано-армянского конфликта.

Об этом заявил бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая на мероприятии «Многосторонность на распутье: вызовы и путь к миру», организованном Международным центром имени Низами Гянджеви в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, которые приводит АПА, опыт Азербайджана демонстрирует ценность конструктивного подхода в урегулировании региональных конфликтов.

«Мы должны учиться на хорошем опыте. Европейский союз показывает путь к созданию благосостояния и мира, Африканский союз объединяет народы и поколения посредством посредничества и сотрудничества. Такой подход пропагандирует дух многосторонности, способствует диалогу, взаимопониманию и развитию возможностей между регионами», — отметил Йылдырым.