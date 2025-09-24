Президент Албании Байрам Бегай выразил особую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за исторический мир, достигнутый с Арменией. Об этом сообщает «Азертадж».

Заявление было сделано на мероприятии «Многосторонность на перекрестке: Вызовы и путь к миру», организованном Международным центром Низами Гянджеви в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Это означает, что даже самые глубокие конфликты могут быть разрешены с помощью диалога и настойчивости, при поддержке таких партнеров, как США, которые верят в примирение и устойчивый мир», — подчеркнул президент Албании.