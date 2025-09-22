Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью The Guardian, что гарантии безопасности для Украины, обсуждаемые в рамках «коалиции желающих», должны включать обязательства европейских стран вступить в прямой конфликт с Россией в случае новой агрессии Москвы.

«Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Чтобы этот фактор был правдоподобным, он должен быть сильным», — подчеркнул Стубб, объясняя, что простые декларации недостаточны и партнёрам Киева потребуется реальная готовность к военным действиям.