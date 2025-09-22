Согласно указу президента Азербайджана, Кабинет министров утвердил правила выплаты единовременного пособия в размере 2600 манатов детям, потерявшим родителей, и детям, оставшимся без опеки, а также лицам из их числа после завершения ими школ, профессиональных училищ, средних специальных и высших учебных заведений.

Депутат Вугар Байрамов отметил, что новый порядок предусматривает прямую финансовую поддержку из госбюджета. Ранее предоставлялись сезонная одежда и обувь, а также выплаты не ниже двойного размера средней зарплаты. Теперь размер пособия увеличен и чётко установлен.

По словам депутата, деньги будут перечисляться в бюджет учебных заведений, и выпускники смогут получить их по месту учёбы. Процесс займёт всего несколько дней.