Закрытое социологическое исследование, проведённое по инициативе оппозиции, показало, что рейтинг премьер-министра Никола Пашиняна составляет 12%. Опрос проводился с 25 по 30 августа среди 1 100 респондентов.

Поддержку правящей партии «Гражданский договор» выразили 17,3% опрошенных, блок «Армения» — 6,4%. При этом 75% заявили о недовольстве работой правительства.

Второе место в рейтинге занимает бизнесмен Самвел Карапетян (около 10%), третье — бывший президент Роберт Кочарян (6%). Остальные партии набрали 1–1,5%.