Сегодня, 18 сентября, день рождения великих азербайджанских композиторов — Узеира Гаджибекова и Муслима Магомаева. Уже много лет эта дата в стране отмечается как День национальной музыки.

Композитор, дирижер, музыковед, публицист, драматург а также общественный деятель — Узеир Гаджибеков родился в сентябре 1885 года в посёлке Агджабеди близ Шуши, в семье сельского писаря Абдул-Гусейна Гаджибекова и Ширинбейим-ханум из рода Аливердибековых. Имел трех братьев и двух сестер.

Окончив медресе и двухлетнюю русско-татарскую школу, Гаджибеков в период с 1899 по 1904 годы обучался в учительской семинарии в городе Гори. В Гори семинарист Гаджибеков также освоил игру на скрипке, виолончели и духовых инструментах, там же он познакомился с будущим композитором Муслимом Магомаевым (дед певца Муслима Магомаева). В течение последующих четырех лет он занимался преподавательской деятельностью в школах Гадрута и Баку. В 1905 году Узеир Гаджибеков преподавал в Баку, в Биби-Эйбатской школе, а затем в школе «Саадат», где он обучал азербайджанскому языку, математике, географии, истории, а также русскому языку.

В период с 1914 по 1918 годы Гаджибеков являлся редактором, а затем владельцем газеты «Йени игбал», позже был редактором газеты «Азербайджан». В период с июня по сентябрь 1918 года он руководил гастрольной поездкой азербайджанских оперных артистов в иранские города Энзели и Решт. В 1920 году в Азербайджане установилась советская власть. Композитор в том же году представил в Народный комиссариат просвещения Азербайджанской ССР доклад о необходимости открытия музыкальной академии и народной консерватории, а также о передаче им зданий бывших музыкальных школ. В последующие годы Узеир Гаджибеков руководил созданной по его инициативе Азербайджанской тюркской музыкальной школой.

В 1925 году его избрали депутатом Бакинского Совета депутатов трудящихся, а в следующем году он стал проректором Азербайджанской государственной консерватории. В 1931 году Узеир Гаджибеков организовал оркестр народных инструментов, а в 1936 — государственный хор. Год спустя композитора назначили ректором Азербайджанской государственной консерватории и в том же 1939 году избрали членом организационного комитета I съезда Союза композиторов СССР. В сентябре 1945 года Гаджибеков был назначен директором Института искусств АН Азербайджанской ССР. Скончался композитор 23 ноября 1948 года в Баку от сердечной недостаточности. Похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку.

Абдул Муслим Магомет оглы Магомаев родился в городе Грозный 18 сентября 1885-го года. Он обучался в Грозненской городской школе, где начал играть на скрипке, затем в Закавказской учительской семинарии в Гори, где среди его однокурсников был Узеир Гаджибеков, ставший впоследствии его свояком.

Освоив исполнение на гобое, Магомаев стал солистом семинарского оркестра и иногда выступал с ним как дирижёр. В это же время он активно начинает изучать азербайджанскую народную музыку. Окончив семинарию, начал работать в училище в Ленкорани, где организовывал музыкальные вечера и театральные представления. В 1911 году Магомаев перебрался в Баку, где стал солистом оркестра Азербайджанского музыкального театра, а вскоре — и его дирижёром.

В 1919 году Магомаев сочиняет своё первое крупное сочинение — оперу «Шах Исмаил», ставшую одной из наиболее известных его работ. В первой редакции оперы было много разговорных эпизодов, а музыка была основана на принципах импровизации и мугама, однако во второй и третьей редакциях диалоги были заменены на речитативы. Будучи одним из первых произведений, в которых идеи народной музыки (в частности, импровизации) решены в рамках развитых оперных форм, «Шах Исмаил» стал важной вехой в развитии азербайджанской музыки.

Помимо активной композиторской деятельности, Магомаев также вёл общественную работу: возглавлял азербайджанское отделение Народного комиссариата просвещения, был художественным руководителем музыкального театра, в 1929 году стал музыкальным руководителем Азербайджанского радиоцентра. В 1935 году Магомаеву было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР. Его перу принадлежат такие оперы как «Шах Исмаил», «Хоруз-бей» (не окончена), «Наргиз», оркестровые сочинения «На полях Азербайджана», «Танец освобожденной азербайджанки», музыка к театральным постановкам и кинофильмам, обработки народных песен и танцев, массовые песни.

Муслим Магомаев скончался 28 июля 1937 года. Бакинская Филармония названа в честь его имени. Композитор Муслим Магомаев является дедушкой певца Муслима Магомаева.