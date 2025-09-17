Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля на 2025-2027 годы.

Решение связано с эскалацией израильско-палестинского конфликта и нарушением прав человека, которое, как отмечается, демонстрирует правительство Израиля.

Исключением остаются проекты поддержки гражданского общества и мемориала Холокоста «Яд Вашем». Приостановка затрагивает будущие ежегодные ассигнования на 2025-2027 годы, а также текущие проекты институционального сотрудничества и Регионального механизма сотрудничества ЕС-Израиль.