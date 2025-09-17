Из регионов, освобождённых от армянской оккупации, продолжают приходить новости об обнаружении «схронов» с оружием. В частности, как сообщили совместно Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики, Министерство внутренних дел и Агентство по разминированию, в Шуше обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов. Как уточняется, в ходе совместной операции СГБ и МВД по выявлению тайников с незаконно хранящимся огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами на территории Карабаха в селе Кичик Галадереси Шушинского района был обнаружен и изъят крупный арсенал оружия. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ещё недавно новости об обнаружении на освобождённых территориях «схронов» с оружием воспринимались как «эхо прошедшей войны». Но…

Как уже неоднократно отмечалось, террор в армянской среде считался и считается вполне допустимым методом борьбы. И, проиграв Азербайджану 44-дневную войну, начали всерьёз готовиться к войне партизанской. Приехавшие в Карабах наёмники и «добровольцы» из диаспоры припрятали оружие и камуфляжные формы и принялись злобно ждать дальнейшего развития событий. Оружие прятали в самых невероятных местах. Более того, когда азербайджанские антитеррористические рейды уже завершались, Рубен Варданян, стоя перед зданием бывшего обкома НКАО, призывал «арцахцев» именно к партизанской войне. Однако массовой партизанской войны не получилось.

Рубен Карленович сегодня отдувается за свои художества в азербайджанском суде. Подавляющее большинство потенциальных «гайдуков», «партизан» и прочих неуловимых мстителей предпочли бежать в Армению через КПП в Лачине (где, кстати, вскоре взяли и самого Варданяна).

А теперь недавний инцидент в Ханкенди заставляет серьёзно переоценить эти новости. Как показывает практика, за этими оружейными «закладками» приходят. Да, это могут быть экзальтированные одиночки. Но такие одиночки живут не в вакууме. Они с кем-то общаются, обсуждают текущие новости и, конечно же, кто-то сообщает им, где именно припрятано оружие, боеприпасы и т. д. А что может натворить слетевший с катушек одиночка, Азербайджан видел, в частности, во время теракта в АГНА.

При этом освобождённые территории меняются. Шуша – культурная и дипломатическая столица Азербайджана. Здесь регулярно проходят авторитетные форумы, переговоры, встречи… Ханкенди стремительно превращается в университетский, студенческий город. Восточный центр, как подчеркнул недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев, не имеет аналогов в мире. И можно понять, какой скрежет зубовный это всё вызывает в армянских реваншистских кругах. Тех самых, которые достаточно плотно спаяны с поддержкой террора.

На этом фоне заявление об обнаружении очередного арсенала оружия в Шуше и продолжении расследования звучат уже по-другому. Очевидно, что азербайджанские спецслужбы относятся к подобным страшным находкам со всей серьёзностью. Мы не имеем права позволить себе расслабиться и впасть в благодушие. Просто потому, что живём в реальном мире, где угроза террора – это не рисование черта на стене.