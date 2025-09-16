В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Обвиняемый Рубен Варданян обратился в суд, заявив, что у него есть несколько ходатайств.

Сначала обвиняемый обратился в суд, ходатайствуя о «допросе ряда лиц по уголовному делу против него: премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ и представителей Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане».

Адвокат Авраам Берман заявил, что поддерживает это ходатайство.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев и начальник отдела управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насир Байрамов, прокомментировав ходатайства, отметили, что лица, которых обвиняемый предложил привлечь к допросу, не имеют отношения к рассматриваемым в суде обвинениям. Кроме того, перечень доказательств, подлежащих исследованию на судебном заседании с участием стороны защиты, а также последовательность их изучения уже определены. Согласно принятому решению, на данном этапе судебного разбирательства исследуются доказательства, представленные стороной обвинения. В связи с этим поддерживающие государственное обвинение прокуроры просили оставить ходатайство без рассмотрения.

Присутствовавшие на процессе потерпевшие просили суд отклонить ходатайство.

Рассматривающая дело судейская коллегия провела совещание на месте и по итогам его заявила, что решение о последовательности исследования доказательств в ходе судебного разбирательства принято, и подчеркнула, что при принятии этого решения была учтена также позиция стороны защиты. Таким образом, ходатайство было оставлено без рассмотрения, а обвиняемый и его адвокат уведомлены о возможности повторной подачи ходатайства.

Затем Рубен Варданян подал в суд новое ходатайство, указав, что он не является военнослужащим и поэтому не согласен с рассмотрением уголовного дела в отношении него в военном суде.

Адвокат обвиняемого заявил, что поддерживает это ходатайство.

Комментируя ходатайство, помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли заявил, что, поскольку некоторые преступления, вменяемые обвиняемому, являются военными преступлениями, его дело рассматривается в военном суде. В связи с этим поддерживающий государственное обвинение прокурор просил суд отклонить ходатайство.

Присутствовавшие на процессе потерпевшие просили суд отклонить ходатайство.

Председательствующий судья Зейнал Агаев сообщил, что этот вопрос уже рассматривался на подготовительном заседании суда и тогда же сторонам процесса, включая обвиняемого и его адвоката, была предоставлена подробная информация о судебной принадлежности. Кроме того, поскольку некоторые из преступлений, вменяемых обвиняемому, считаются военными преступлениями, дело рассматривается в военном суде в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики. На основании вышеизложенного ходатайство было отклонено.

В следующем ходатайстве обвиняемый Рубен Варданян просил ознакомить его и его адвоката с решениями по ходатайствам, заявленным им и его защитником на предыдущих заседаниях суда по уголовному делу, и предоставить им выписки из этих решений.

Защитник просил суд удовлетворить это ходатайство.

Председательствующий на заседании суда заявил, что ранее обвиняемому были созданы условия для ознакомления с протоколами судебных заседаний, а также с решениями по его ходатайствам, добавив, что и в дальнейшем подобные условия будут создаваться в том же порядке.

В другом ходатайстве обвиняемый заявил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана. Он также ходатайствовал о «допросе в суде лиц, некогда являвшихся командирами российского миротворческого контингента в Карабахе».

Адвокат Авраам Берман заявил, что поддерживает ходатайство обвиняемого Рубена Варданяна.

Председательствующий Зейнал Агаев отметил, что в настоящее время заседание суда продолжается и правовая оценка обвинениям, предъявленным обвиняемому, будет дана по его завершении. Кроме того, он заявил, что командование российского миротворческого контингента, ранее находившееся в Карабахе, не имеет никакого отношения к уголовному делу в отношении обвиняемого. Поэтому ходатайство оставлено без рассмотрения, а обвиняемый и его адвокат уведомлены о возможности повторной подачи данного ходатайства в будущем.