Срок ареста бывшего помощника военного атташе Азербайджана Гахрамана Мамедова, задержанного в Стамбуле с 70 килограммами золота, продлён решением Бакинского военного суда ещё на два месяца.

По данным пресс-службы Службы государственной безопасности, Мамедов, имея дипломатический ранг и паспорт, пытался провести золотые слитки из ОАЭ в Турцию в сговоре с другим гражданином Азербайджана Анаром Гасымовым и иностранными партнёрами.

22 ноября 2024 года Мамедов забрал в стамбульском аэропорту сумку с золотыми слитками весом 70 кг стоимостью более 10 млн манатов и попытался беспрепятственно вынести их через таможенный контроль, используя дипломатический статус. Он был задержан турецкими правоохранителями по пути в отель, где планировал передать золото Гасымову.

При осмотре также была обнаружена ещё одна сумка с 14 кг золота. В Турции был задержан и сам Анар Гасымов. В Азербайджане по факту возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса, расследование продолжается.