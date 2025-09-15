В Баку арестован предприниматель Вюсал Аббасов, известный в деловых кругах как «Вюсал 300», сообщает Report.

Решение об избрании меры пресечения в виде ареста сроком на три месяца принял Хатаинский районный суд под председательством судьи Вугара Нагиева.

По данным прокуратуры района, к уже существующему обвинению по статье 308 УК (злоупотребление должностными полномочиями) добавлено новое — по статье 192.3.2 (незаконное предпринимательство в особо крупном размере).

Уголовное дело против Аббасова связано с незаконной лизинговой деятельностью. Следствие утверждает, что он оформлял лизинг автомобилей и другого имущества граждан под залог по завышенным процентным ставкам.

В социальных сетях распространились кадры опечатанных прокуратурой офиса и гаража предпринимателя. В Баку Аббасов известен как арендодатель элитных автомобилей, которыми, по документам, пользовались многие представители шоу-бизнеса.