Администрация президента Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой выделить $58 млн на усиление безопасности органов исполнительной и судебной власти.

Как сообщает агентство Bloomberg, соответствующий запрос был представлен до крайнего срока по принятию бюджета — 30 сентября.

В статье отмечается, что администрация также поддерживает расширение ресурсов для защиты законодателей, однако оставила окончательное решение на усмотрение Конгресса.

Инициатива связана с усилением мер безопасности после убийства активиста Чарли Кирка, что вызвало обеспокоенность относительно защиты государственных деятелей.