В Гааге отметили 140-летие выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли и Национальный день музыки. В рамках празднования была представлена опера «Лейли и Меджнун» — знаковое произведение азербайджанской музыкальной культуры.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Нидерландах, мероприятие прошло при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и было организовано обществом «Одлар Юрду». В официальной части исполнили гимн Азербайджана и почтили память шехидов минутой молчания.

Посол Мамед Ахмедзаде в своем выступлении подчеркнул, что проведение юбилейных мероприятий в освобожденных Шуше и Карабахе имеет особое историческое и духовное значение, ведь именно в Шуше родился Гаджибейли.

О значении оперы рассказала председатель общества «Одлар Юрду», музыкант Фирангиз Багирова. Она отметила, что «Лейли и Меджнун» стала первой оперой Востока, многократно исполнялась в разных странах, а в 2008 году ее столетие ЮНЕСКО признало событием мирового масштаба.

В художественной части вечера азербайджанские ханенде и музыканты из Нидерландов и Германии исполнили избранные фрагменты из знаменитой оперы.

