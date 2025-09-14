В Соединённых Штатах начались увольнения граждан, которые в соцсетях положительно комментировали или оправдывали новости об убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает CNN.

Так, телеканал MSNBC уволил старшего политического аналитика Мэтью Дауда после того, как тот заявил, что «риторика Кирка могла способствовать стрельбе».

Глава США Дональд Трамп прокомментировал увольнение, отметив: «Они уволили этого парня, Дауда, ужасного парня, ужасного человека, но они его уволили. Я слышал, что они увольняют и других».

В публикации CNN также говорится, что некоторые другие пользователи соцсетей, высказывавшие своё мнение на тему убийства Кирка, опасаются последствий для себя.