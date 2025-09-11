В ходе проверки историко-культурных памятников города Баку было установлено, что баня, расположенная по адресу Ясамальский район, улица Заргарпалан, 48, взятая под государственную охрану как памятник архитектуры местного значения, используется незаконно.

В ходе проверки выяснилось, что срок действия представленного договора аренды истек, сообщили в Службе охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры.

В соответствии с законодательством, использование памятников истории и культуры в научных, культурных, религиозных, сервисных и туристических целях, их аренда, а также приватизация памятников архитектуры местного значения осуществляются с согласия Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры. Установлено, что использование нежилой площади, в том числе аренда, осуществлялось без предварительного согласия.

Установлено, что, несмотря на наличие договора аренды нежилой площади № 8379/505 от 01.01.2021 г., согласно решению Бакинского коммерческого суда, действие договора прекращено с 07.06.2023 г. Несмотря на это, незаконное использование памятника продолжалось.

В результате принятых Госслужбой мер незаконное использование памятника было предотвращено.