Украина призывает страны НАТО как можно скорее принять решение о сбитии российских ракет и дронов в украинском воздушном пространстве. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, подчеркнув, что инцидент с дронами над Польшей является новой фазой российской агрессии.

Сибига отметил, что российский президент Владимир Путин демонстративно игнорирует мирные инициативы Запада, особенно США, и подчеркнул необходимость решительных действий на двустороннем и многостороннем уровнях.

Министр добавил, что Украина готова сотрудничать с соседними странами, включая Польшу и Румынию, в отражении воздушных атак и предоставлении больше возможностей в сфере противовоздушной обороны. По его словам, укрепление воздушного щита лишит РФ возможностей использовать своё «высокоточное» оружие.