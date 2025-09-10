Президенту РФ Владимиру Путину построили три абсолютно одинаковых кабинета в разных регионах России. Об этом сообщают журналисты The Wall Street Journal в своей новой книге, выдержки из которой опубликовала The Times.

По данным расследования, помещения воспроизведены до мельчайших деталей: одинаковая мебель, лакированный стол, карандашница с гербом и набор идеально заточенных карандашей. Кабинеты лишены окон, что делает невозможным определить, где именно находится президент во время совещаний.

Из этих комнат Путин регулярно выходит на связь с чиновниками и военными. Даже ближайшее окружение нередко не знает, в каком часовом поясе он находится. Чтобы усилить эффект присутствия, Кремль использует целые спецоперации — в воздух поднимается «двойник» президентского борта, а в аэропорт выезжает пустой кортеж.

Все видеозвонки проходят через систему шифрования: сотрудники ФСО перевозят специальное оборудование по стране на грузовиках, а компьютеры Путина полностью изолированы от интернета.

Именно в одном из таких кабинетов, утверждают авторы книги, было принято решение об аресте корреспондента WSJ Эвана Гершковича, обвинённого в шпионаже.

Ранее в 2020 году издание «Проект» сообщало лишь о двух «двойниках» — в Ново-Огарёво и сочинской резиденции «Бочаров Ручей». Тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называл эти публикации «информационной атакой».