Правительство Катара рассматривает возможность привлечения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности за нарушение международного права. Об этом сообщила BBC со ссылкой на источники.

По данным издания, власти республики поручили группе юристов подготовить материалы для возможного судебного разбирательства. Речь идет об авиаударе, нанесенном 9 сентября по зданию в Дохе, где находились представители руководства движения ХАМАС.

В результате атаки погибли шесть человек — пятеро сотрудников штаба, занимавшихся административной работой, и один сотрудник сил безопасности Катара.