Согласно последнему опросу Gallup, поддержка капитализма среди жителей США снизилась до рекордного уровня — 54%. При этом впервые менее половины демократов относятся к этой форме общественного устройства положительно.

Gallup проводит исследования о предпочтениях американцев между капитализмом и социализмом с 2010 года. За этот период уровень одобрения капитализма снизился на 7 процентных пунктов, а поддержка социализма стабильно держится около 39%.

Сильнее всего падение поддержки капитализма заметно среди демократов: только 42% положительно оценивают систему. Среди республиканцев мнение осталось почти неизменным, а независимые избиратели следуют демократическим тенденциям, но большинство из них (51%) все еще поддерживает капитализм.

Интересно, что доля демократов, положительно относящихся к социализму, в 2025 году достигла 66% по сравнению с 50% в 2010 году. Среди независимых избирателей поддержку социалистических идей выразили более трети участников, тогда как у республиканцев — лишь 14%.

Опрос также затрагивал отношение граждан к различным категориям бизнеса: малый и средний бизнес получили почти полную поддержку, частное предпринимательство — высокую, а крупный бизнес положительно оценили лишь 37% респондентов.