Представитель миллиардера Романа Абрамовича заявил, что в отношении бизнесмена не выдвигались никакие обвинения, и на острове Джерси не ведется уголовное производство, связанное с его именем.

«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности», — подчеркнул представитель миллиардера.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на документы Федерального уголовного суда Швейцарии сообщила о якобы начатом расследовании против Абрамовича по подозрению в коррупции и отмывании денег. Согласно публикации, следователи стремились выяснить источники состояния бизнесмена, которое он получил «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах».

Представитель Абрамовича отметил, что данные утверждения не имеют под собой фактической основы и не отражают реального положения дел.