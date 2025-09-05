Президент США Дональд Трамп в пятницу подпишет указ о переименовании Министерства обороны в «Министерство войны». Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, изменения коснутся не только названия ведомства, но и символики: зал совещаний Пентагона будет называться «военным крылом», соответствующие изменения появятся и на официальных сайтах и вывесках.

О намерении изменить название военного ведомства Трамп говорил еще 25 августа. «Мы называем это Министерством обороны, но, между нами, я думаю, мы собираемся сменить название», — заявил он тогда журналистам.