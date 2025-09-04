Генеральная прокуратура Азербайджана прокомментировала обращение отца покойной Айтадж Алиевой из села Даш Салахлы Газахского района, выразившего недовольство результатами расследования.

В ведомстве сообщили, что по факту её самоубийства 12 января были проведены необходимые следственные действия: осмотрено место происшествия и тело, назначены экспертизы, получены их результаты, даны запросы и указания, опрошены родители погибшей, свидетели и сотрудники скорой помощи.

По итогам расследования установлено, что во время ссоры с супругом Алиева выпила родентицид, после чего нанесла себе ножевые ранения. Эти обстоятельства подтверждаются свидетельскими показаниями, заключениями экспертиз и другими доказательствами.

2 августа в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием события преступления. Газахский районный суд 27 августа отклонил апелляцию родственников, оставив решение в силе.

Генпрокуратура призвала СМИ проверять достоверность информации и обращаться за разъяснениями в официальные органы до её публикации.