Делегация китайских политиков впервые за более чем семь лет «замороженных отношений» посетит Европейский парламент для встречи с евродепутатами. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на заявление высокопоставленного члена Европарламента Энгин Эроглу, председателя межпарламентской делегации ЕС-Китай. Встреча в Брюсселе все еще находится в стадии согласования и может состояться в середине октября или начале ноября 2025 года, а встречный визит в Китай вероятен в мае 2026 года, уточнил он.

По словам Эроглу, в ходе обеих встреч депутаты Европарламента и члены Всекитайского собрания народных представителей обсудят вопросы агрессивной войны РФ в Украине, торговли между Евросоюзом и КНР, а также актуальные темы прав человека и сохранения роли Организации Объединенных Наций (ООН) в глобальном мировом порядке.

Европарламентарий добавил, что «ЕС должен последовательно подчеркивать, что улучшение отношений между ЕС и Китаем зависит от позиции Китая в отношении войны», даже если «нереалистично» ожидать, что Пекин изменит свою позицию по войне в Украине и будет продолжать «поддерживать Россию».

Последняя такая двусторонняя встреча была проведена в формате межпарламентского саммита, который состоялся в Пекине в мае 2018 года. Дальнейшие переговоры были приостановлены из-за пандемии Covid-19 и разрыва дипломатических отношений после введения Китаем санкции против законодателей ЕС в 2021 году.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Совета ЕС Антониу Кошта посетили Пекин в июле 2025 года, чтобы отметить 50-летие дипломатических отношений. В рамках поездки они провели встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром страны Ли Цяном. Визит европейских политиков в КНР состоялся после того, как Пекин и Европарламент отменили санкции, введенные друг против друга в апреле 2025 года, что открыло путь для дальнейшего политического диалога, напоминает Politico.