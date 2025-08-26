В Исполнительной власти Баку прошло расширенное совещание с участием руководителей коммунальных служб столицы по подготовке к осенне-зимнему периоду.

На совещании выступил глава ИВ Эльдар Азизов.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов отметил, что в результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политики материально-техническая база города укрепилась, и столица вступила в новый этап развития.

По его словам, сегодня структуры должны работать как единый организм, независимо от их функциональных задач. Имеющиеся возможности создают условия для более эффективной и слаженной деятельности, и подготовка к предстоящему сезону также должна осуществляться в рамках этого подхода.

На совещании обсуждалось текущее состояние работ по благоустройству, коммунальному хозяйству и озеленению столицы, а также было дано поручение ускорить эти работы.

В заключение участникам совещания были даны поручения по устранению имеющихся недостатков, подготовке к осенне-зимнему сезону, проведению качественных работ по благоустройству и строительству, а также уборке территории.