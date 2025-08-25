Предотвращена попытка проноса наркотических и психотропных веществ в исправительное учреждение №11.

Как сообщили в Министерстве юстиции, при досмотре родственника, пришедшего на краткосрочное свидание с осужденным, были обнаружены два целлофановых свертка, в которых находились 8,212 грамма героина и 4,873 грамма метамфетамина.

По факту проводится расследование.

Гражданам вновь напоминают, что передача или попытка передачи запрещённых предметов лицам, находящимся в исправительных учреждениях или следственных изоляторах, влечёт за собой уголовную ответственность.