Возле российской военной базы в армянском Гюмри стартовала акция протеста партии «Во имя Республики». Активисты требуют вывода российской базы из Армении.

Об этом пишут армянские СМИ.

К базе стянуты крупные силы полиции. Одновременно проходит акция пророссийских сторонников сохранения базы.

102-я российская военная база дислоцируется в Армении согласно договору между Москвой и Ереваном, заключенному еще в 1995 году. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривал также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности.