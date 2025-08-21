Сегодня исторический день в вашей жизни. Вы возвращаетесь на Родину, в свой родной город спустя 32 года, и я от всего сердца поздравляю вас по этому случаю. Мы восстановили справедливость, восстановили свои права, и сегодняшнее мероприятие еще раз показывает, что азербайджанский народ – волевой народ. Азербайджанский народ привязан к родной земле, и, несмотря на все трудности, в период оккупации мы не только не утратили свою веру, но и каждый из нас — весь народ — с каждым днем приближал этот священный день.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с переселившимися в Кельбаджар гражданами.

«Государство создало для вас здесь прекрасные условия. Город Кельбаджар становится одним из самых красивых и живописных городов мира. Вы уже обеспечиваетесь домами в первом жилом комплексе, но строительство на этом не заканчивается. В ближайшее время ваши родственники, друзья приедут и поселятся в очередных жилых комплексах, фундамент которых я заложил сегодня.

Оккупация Кельбаджара, как и оккупация всех наших других населенных пунктов, стала для нас большой трагедией. Однако оккупация Кельбаджара породила очень серьезные проблемы для Азербайджана со стратегической точки зрения, потому что это привело к возникновению географической связи между Арменией и тогдашней Нагорно-Карабахской автономной областью. Оккупация города Шуша и Лачина в мае 1992 года уже создала эту связь, и дорога, которая в то время называлась «Лачинским коридором», фактически проложила путь к дальнейшей оккупации наших земель. А оккупация Кельбаджара обеспечила географическую связь между Арменией и бывшим «Нагорным Карабахом» на очень большой территории, тем самым открыв путь для оккупации других наших земель.

К сожалению, тогдашнее руководство Азербайджана, проводившее предательскую политику, не смогло защитить наш родной край. Оккупация города Шуша и Лачина в мае 1992 года стала возможной в результате предательства стремившегося в то время к власти тандема НФА-Мусават. Наша неприступная крепость Шуша, можно сказать, была сдана армянам», — сказал президент.

«Воспользовавшись этим, ненавистный тандем спустя месяц пришел к власти именно на фоне шушинской и лачинской трагедий, не сумев или не пожелав защитить наш родной край.

Оккупация Кельбаджара в начале апреля 1993 года стала результатом злодеяний тогдашнего вероломного руководства. Мы все хорошо помним последующий период. Длительные переговоры не дали, да и не могли дать никаких результатов. Потому что, во-первых, Армения и не думала возвращать ни пяди земли, и она участвовала в переговорах лишь для видимости. Три страны, которые должны были заниматься этим вопросом – Франция, Россия и Америка – вместо того, чтобы разрешить его, прилагали усилия для замораживания конфликта и фактически лезли из кожи вон, стараясь придать легитимность армянской оккупации. Именно поэтому конфликт не был решен мирным путем. Если бы в то время против Армении были введены серьезные санкции, если бы крупные державы наказали государство-оккупанта, то, конечно же, Армения могла бы вернуть наши земли мирным путем и, уверен, вернула бы. Просто на них не было оказано ни малейшего давления, наоборот, им были предоставлены все возможности», — добавил лидер государства.