В Армении подошли к концу армянско-американские совместные учения Eagle Partner 2025, информирует Минобороны республики.

«20 августа состоялась церемония закрытия армяно-американских военных учений Eagle Partner 2025, проводимых в Армении в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Руководство учений поблагодарило личный состав за плодотворное сотрудничество, успешное проведение совместных учений и обмен опытом», — отмечается в сообщении ведомства.

Учения Eagle Partner 2025 начались 12 августа. В них приняли участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии штата Канзас. Учения подразумевали подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации.

Аналогичные учения впервые прошли в Армении в сентябре 2023 года.