Благодарность президенту США Дональду Трампу стала ключевым моментом выступлений президента Украины Владимира Зеленского и лидеров ЕС и НАТО в Белом доме.

После того, как в феврале украинского лидера обвинили в «неблагодарности», на этот раз он сказал Трампу «спасибо» 11 раз за 4,5 минуты, пишет The Washington Post.

Зеленский поблагодарил за прием в Белом доме, за разговор, за представление другим гостям и журналистам, даже за карту Украины, которую получил в подарок.

Такое поведение резко контрастировало с предыдущим визитом Зеленского в феврале, который завершился спором, пишет издание.