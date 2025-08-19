В Зангилане сотрудники полиции задержали водителя, который преднамеренно насмерть сбил автомобилем человека.

Правоохранителям поступила информация, что 18 августа в селе Агалы местного жителя Эльмана Зейналова (1971 г.р.) сбил грузовик Ford Transit перед автомойкой, где он работал, мужчина скончался по дороге в больницу, сообщает Report.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого водитель автомобиля Эльчин Абдуллаев (1980 г.р.).

По предварительной информации, наезд был совершен преднамеренно на почве личных отношений.

Расследование в связи с фактом продолжается.